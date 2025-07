sul futuro del portiere della Nazionale. Il futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 e titolare della Nazionale italiana, resta uno dei temi caldi in ottica futura. L’estremo difensore è sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2026 e il suo nome continua a essere accostato al mercato dei grandi club europei, mercato Inter compreso. Come spiegato da Fabrizio Romano ai microfoni di DAZN, la situazione di Donnarumma è da monitorare non solo in vista di questa estate, ma soprattutto per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Donnarumma Inter, addio a zero al PSG? C’è una possibilità concreta! La rivelazione di Romano