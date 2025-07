Dolomiti Bellunesi muore escursionista austriaco precipitato per 20 metri

È morto l'escursionista austriaco di 79 anni recuperato in condizioni molto gravi nel primo pomeriggio di oggi, dopo essere caduto dal sentiero 514 che conduce al rifugio Pian de Fontana, nel Parco delle Dolomiti Bellunesi, comune di Longarone. L’uomo è morto dopo essere scivolato cadendo tra le rocce per una ventina di metri fino a fermarsi a valle. I compagni della vittima erano scesi da lui, lanciando l'allarme. Sul posto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha sbarcato un'equipe sanitaria. Valutata la gravità delle sue condizioni a causa di un possibile politrauma, l'uomo, che era incosciente, è stato imbarellato e spostato in elicottero sulla piazzola soprastante il rifugio, dove medico e infermiere gli hanno praticato le prime cure urgenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Dolomiti Bellunesi, muore escursionista austriaco precipitato per 20 metri

