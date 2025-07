Dodicesimo posto di rimpianti per Gino Rocchio

Gino Rocchio ha chiuso al dodicesimo posto la finalissima del quarto round del Champions of the futures, con la certezza di poter competere con i più forti piloti a livello internazionale e concludendo così una trasferta piena di rimpianti. Sul circuito danese di Rodby, il 15enne pilota di Cesenatico, partito in griglia in 22esima posizione, è scattato dai blocchi con la grinta che da sempre lo contraddistingue, recuperando in poche tornate una decina di posizioni. Per diversi giri, il portacolori del Team Monster K Racing di Juri Serafini ha fatto registrate tempi molto simili a quelli dell’inglese Kenzo Craigie che ha poi vinto la gara e, approfittando anche dell’uscita al quinto giro di Costoya, ad una prova dalla fine, ha conquistato la leadership del campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dodicesimo posto di rimpianti per Gino Rocchio

