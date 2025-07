Docenti di italiano per stranieri il piano del Ministro Valditara | Pedagogia particolare e inglese perfetto per fermare l’emorragia di abbandoni nelle classi multiculturali

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, durante la presentazione del suo libro “La Rivoluzione del Buon Senso. Per un Paese Normale”. al Caffè della Versiliana ha illustrato i dati forniti dall'Invalsi sui risultati scolastici degli studenti stranieri, definendoli "veramente impressionanti". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nadir e la maturità , Valditara: «13 milioni e mille docenti per gli studenti stranieri che non conoscono l’italiano. La sinistra? Fa solo propaganda» - Nadir ha vent’anni, è arrivato nel 2020 dal Pakistan e quest’anno ha sostenuto la maturità . Non l’ha passata a causa del gap linguistico.

Docenti specializzati nell'insegnamento dell'italiano agli stranieri, saranno formati e poi assunti. Il piano di Valditara per l'integrazione e per combattere la dispersione scolastica

Scuola, nelle classi con il 20% di stranieri arriva il nuovo docente di ... - In una classe media di 25 alunni, per esempio, gli stranieri che non hanno una conoscenza di base dell'italiano devono essere almeno 5. Riporta fanpage.it