Dl sport Camera approva con 168 sì Ora tocca al Senato

Camera dei deputati L’Aula della Camera ha approvato con 168 voti a favore, 6 astenuti, e 109 no il ddl di conversione in legge del decreto sport che contiene disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchĂ© ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato, scade il 29 agosto. L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Dl sport, Camera approva con 168 sì. Ora tocca al Senato

In questa notizia si parla di: camera - sport - approva - tocca

“Tavola rotonda sullo sport e i settori giovanili – Partendo dal Sud” alla Camera giovedì 15 maggio - ROMA – Giovedì 15 maggio, alle ore 15, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge la “Tavola rotonda sullo sport e i settori giovanili – Partendo dal Sud”.

Il calcio è sempre più uno sport individuale, la camera di chiamata al Mondiale per club lo conferma - Il calcio è diventato uno sport individuale, o rimane di squadra? Ciò che ha colpito ultimamente è l’entrata in campo singola di ogni calciatore prima delle partite del Mondiale per club.

“Medicina, Sport e Prevenzione”: riflettori accesi alla Camera dei deputati sulla salute sportiva - Un tema centrale che diventa diritto, salute e prevenzione da garantire a tutti, non solo agli atleti The post “Medicina, Sport e Prevenzione”: riflettori accesi alla Camera dei deputati sulla salute sportiva appeared first on L'Identità .

Con 106 voti favorevoli la maggioranza di destra-destra ha approvato la riforma della giustizia che istituisce la separazione delle carriere dei giudici. Di fronte a cui Pd e M5S hanno protestato a lungo con la Costituzione rovesciata e l’immagine di Falcone e B Vai su Facebook

Separazione delle carriere in senato: via libera al ddl, ora tocca alla Camera; Camera Usa approva maxi pacchetto fiscale, Trump esulta. Ma è allarme per il debito; L’Italia riconosce l’obesità come malattia: la Camera approva la legge, ora tocca al Senato ·.

Dl Sport, la Camera con 168 sì approva il provvedimento - Quasi 3 milioni per la cybersicurezza dell’evento e il numero dei membri del consiglio della Fondazione Milano- Lo riporta milanofinanza.it

Decreto Sport, c'è il sì della Camera: resta la nuova governance per le Atp Finals - Sull'evento di Torino inserito solo un emendamento che ripristina la situazione avuta finora se la Fitp rinuncerà ai soldi pubblici. Da gazzetta.it