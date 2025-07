Dl fiscale ok definitivo dal Senato

20.00 Via libera definitivo dell'Aula del Senato al decreto fiscale, già approvato alla Camera. I senatori hanno votato per alzata di mano. Il provvedimento d'urgenza sarà legge dopo la promulgazione da parte del presidente della Repubblica. In dichiarazione di voto si sono espressi a favore i gruppi di maggioranza, contrarie le opposizioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: fiscale - definitivo - senato - contrarie

Stipendi docenti e ATA, a giugno il taglio del cuneo fiscale. Valditara lo ha definito “un beneficio definitivo per il potere d’acquisto” - A partire da giugno, la busta paga di insegnanti e personale ATA avrà una novità: il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025 promette di trasformare in modo concreto il potere d’acquisto di chi lavora nella scuola.

?Il ministro Nordio intervistato su Il Giornale, dopo il doppio sì del Parlamento alla riforma costituzionale in prima lettura. Il Guardasigilli risponde anche a quanti hanno sottolineato la sua contrarietà, in passato, alla separazione delle carriere. Era il 1992, “tra Vai su Facebook

D.L. Milleproroghe 2025. Approvato dal Senato. Il decreto passa alla Camera per la conversione in legge; Il Decreto Bollette è legge: via libera definitivo del Senato; Decreto fiscale è legge. Nuove scadenze per concordato e acconti.

Decreto fiscale, via libera definitivo dell'Aula del Senato. Ecco che cosa prevede - Approvato in via definitiva dal Senato, il cosiddetto Decreto fiscale introduce alcune novita' che sono state inserite durante l'iter parlamentare ... Riporta affaritaliani.it

Dl bollette: ok definitivo Aula Senato, 99 favorevoli e 62 contrari -3- - Dl bollette: ok definitivo Aula Senato, 99 favorevoli e 62 contrari - Secondo borsaitaliana.it