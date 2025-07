DKV Mobility rafforza la propria rete di ricarica elettrica in Europa centrale e orientale

(Adnkronos) – DKV Mobility amplia significativamente la propria rete di ricarica elettrica grazie all’integrazione dei punti MOL Plugee in sei Paesi chiave dell’Europa centrale e orientale: Ungheria, Romania, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Si tratta di oltre 480 nuovi punti di ricarica che vanno ad arricchire l’offerta della piattaforma per la mobilità B2B, già . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ricarica veloce anche in autostrada! Secondo Motus-E, al 30 giugno 2025 sono attive 1.159 colonnine lungo la rete autostradale italiana. L’85% è in corrente continua Il 62% supera i 150 kW di potenza Il 45% delle aree di servizio è coperto ? E altr Vai su Facebook

La rete di #ricarica italiana per le #autoelettriche cresce ancora e sulle autostrade quasi la metà delle aree di servizio è dotata di colonnine. Il monitoraggio trimestrale delle infrastrutture di Motus-E https://motus-e.org/news-associative/auto-elettriche-litalia-acc Vai su X

