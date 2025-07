Djokovic | un destino da terzo incomodo

Roma, 28 luglio 2025 – Come ci si sente ad essere il tennista piĂą vincente della storia ma allo stesso tempo il perenne “terzo incomodo”? L'unico che saprebbe rispondere a questa domanda è Novak Djokovic, ancora una volta chiamato a ritagliarsi il suo spazio all'interno di una rivalitĂ giĂ esistente. Questa situazione Nole l'ha giĂ vissuta parecchi anni fa, quando si intromise prepotentemente tra Roger Federer e Rafa Nadal, che avevano dato vita ad un dualismo che sembrava destinato a dominare il tennis per gli anni a venire. Ma Djokovic non si è lasciato intimidire dalla forza e dall'abilitĂ dello spagnolo e dello svizzero ed è riuscito ad imporsi, per poi arrivare addirittura a superarli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Djokovic: un destino da terzo incomodo

Sinner o Alcaraz? Djokovic spiazza: il terzo incomodo - “La rivalità Sinner-Alcaraz in futuro? C’è anche Alexander Zverev, non dimentichiamolo”. Sono queste le parole di Novak Djokovic parlando del duello che occuperà tanti anni in futuro tra lo spagnolo e l’altoatesino.

IL RUOLO DI DJOKOVIC 24 slam in singolare e una carriera da “antagonista” Djokovic dopo aver cercato di interrompere l’egemonia targata Nadal-Federer da sfavorito Proverà sul finire di carriera a intromettersi nel dominio di Sinner e Alcaraz Vai su Facebook

Petkovic dà una definizione originale dell'attuale fase di carriera di Novak Djokovic; «Il suo destino è tornare il terzo incomodo, come con Federer e Nadal»; Djokovic contro tutti.

