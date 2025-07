Divieto per le moto in Area B obbligo Move-In ticket Atm | cosa cambia e cosa no a Milano

MILANO – Tutto rimandato di un anno. Dal 1° ottobre prossimo al 1° ottobre 2026. Le moto potranno continuerĂ a entrare in Area B (l’area anti-inquinamento ai confini della cittĂ ) per un altro anno abbandonte. è stato il sindaco Giuseppe Sala, con una nota, a comunicare lo slittamento del nuovo provvedimento riguardante le due ruote a motore: “A seguito di un’attenta valutazione sarĂ modificato il calendario di avvio delle limitazioni di accesso ad Area B riguardanti alcune classi di motoveicoli”. Il primo cittadino, subito dopo, spiega che “l’estensione del sistema MoVe-In ai motocicli e ciclomotori è uno strumento che consente di applicare criteri ambientali in modo equo e proporzionale anche a questa categoria di veicoli, garantendo un trattamento omogeneo rispetto a quello giĂ previsto per le automobili”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Divieto per le moto in Area B, obbligo Move-In, ticket Atm: cosa cambia (e cosa no) a Milano

In questa notizia si parla di: cosa - area - moto - milano

Biasin rivela: «Ecco cosa ho capito da Inter Barcellona. Come mai Acerbi in area avversaria? La risposta che mi ha dato Darmian» - di Redazione Il noto giornalista Fabrizio Biasin torna su Inter Barcellona di martedì sera svelando alcuni aneddoti relativi ai calciatori nerazzurri nel postpartita.

Andrea Nobili (Avs) a difesa dell'Area marina protetta: «Giacomo Bugaro (FdI) non sa di cosa parla. Pronto al dibattito» - ANCONA – Andrea Nobili, candidato indipendente alle elezioni regionali nella lista di Alleanza Verdi Sinistra, risponde a Giacomo Bugaro, indipendente anche lui ma candidato nella lista di Fratelli D’Italia.

Incidente in un’area privata con auto, moto, scooter: cosa fare - Responsabilità e assicurazioni per i sinistri con danni a terzi causati da un'auto, moto, scooter o minicar che circola in una strada o un parcheggio appartenenti a privati

Milano, posticipati di un anno i divieti per le moto in Area B #milano #moto #areab Vai su X

Ti arrivano lì con la bava alla bocca: “Ma di Milano non parli, eh? Eh?”, convinti pure di dire qualcosa di intelligente, di coglierti in fallo. Quasi non gli sembra vero di poter parlare di uno scandalo che non riguardi la destra, di un governatore condannato, di un Vai su Facebook

Area B, slittano i divieti per le moto e gli scooter a Milano: da quando si parte; Sistema MoVe-In: estensione per le due ruote a Milano; Milano Area B: facciamo il punto su divieti, deroghe, referendum e Move-In [VIDEO].

Area B, Sala annuncia lo slittamento al 2026 allo stop per le moto: cambia il calendario dei divieti - Il sindaco di Milano propone un anno in più per adeguarsi alle limitazioni ambientali. Lo riporta affaritaliani.it

Il blocco delle moto più vecchie slitta di un anno - Sorpresa a Milano: i motocicli e ciclomotori più vecchi potranno circolare liberamente nella grande Zona a traffico limitato Area B sino al 1° ottobre 2026. Secondo quattroruote.it