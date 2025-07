Divieto di spettacoli con gli animali | così lo Stato di Washington ferma i circhi che ancora li usano

In Usa sempre più Stati stanno emanando leggi per vietare l'utilizzo degli animali nei circhi. Ora lo ha fatto anche lo Stato di Washington, dodicesimo a bandire lo sfruttamento di elefanti, primati e qualsiasi altra specie a fini di spettacolo. In Italia, invece, solo pochi giorni fa è stata di nuovo rimandata l'attuazione della legge 1062022. 🔗 Leggi su Fanpage.it