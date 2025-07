Divieti anti-smog a Genova nuove deroghe E le multe slittano di un altro mese

L’ordinanza è del primo luglio ma la segnaletica ancora non c’è: Tursi rinvia l’inizio di controlli e sanzioni. Al vaglio dell’amministrazione ulteriori esenzioni dagli obblighi per artigiani, tassisti e mezzi di sanitari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Divieti anti-smog a Genova, nuove deroghe. E le multe slittano di un altro mese

In questa notizia si parla di: divieti - anti - smog - genova

Al via i lavori sulla Panoramica. Divieti e chiusure: piano anti-frane - Al via, da oggi, i cantieri per il ripristino della strada provinciale 130, la Panoramica dei Colli Alti, dopo gli eventi franosi causati dall’ alluvione del 14 marzo che ha provocato gravi danni anche in area collinare.

Estate in sicurezza: arriva l’ordinanza anti-bivacco e anti-vetro. Ecco tutti i divieti - L’estate è ormai alle porte e i Comuni della provincia di Latina si preparano a vivere una bella stagione in sicurezza.

Pattuglie di notte e divieti anti maranza, progetto in standby: cosa prevede l’accordo tra Comune e sindacati - Verdellino. Pattuglie fino alle 4 di mattino, orari ridotti per la vendita di alcolici e maxi multe per i trasgressori.

Ordinanza antismog, il dietrofront sugli Euro 5 del decreto Infrastrutture non vale per la Liguria La norma voluta dalla Lega si applica solo a quelli che sarebbero stati gli imminenti divieti per alcune regioni del Nord. A oggi la scadenza per Genova resta quella Vai su Facebook

Ordinanza anti smog, Salis conferma: "Per ora niente multe". La mappa dei divieti https://ift.tt/yMlmaBd https://ift.tt/ocpAJDb Vai su X

Divieti anti-smog, nuove deroghe. E le multe slittano di un altro mese; Ambiente, firmata la nuova ordinanza antismog; In vigore la nuova ordinanza anti smog: cosa prevede e in quali zone, i divieti.

Divieti anti-smog, nuove deroghe. E le multe slittano di un altro mese - L’ordinanza è del primo luglio ma la segnaletica ancora non c’è: Tursi rinvia l’inizio di controlli e sanzioni. Riporta ilsecoloxix.it

Ordinanza anti-smog a Genova, in arrivo altre deroghe. E la Regione apre al rinvio per gli Euro 5 - La giunta studia l’introduzione di altre categorie esentate dai divieti. Come scrive ilsecoloxix.it