Ancona, 29 luglio 2025 – “ Può capitare che, viste le tante richieste che arrivano da tutta la provincia, in un determinato momento non ci sia nessuno ma l’attesa non arriva mai ad un’ora. Ci dispiace moltissimo per la signora ipovedente che è dovuta tornare a casa a piedi, noi facciamo del nostro meglio. Ne prenderemo atto cercando di migliorare il servizio”. A parlare è Sonia Borioni, tassista di Ancona con sei anni di esperienza giĂ alle spalle e referente per la Confartigianato per la sua categoria. La notizia pubblicata ieri dal Carlino, dove una 60enne, con un disabilitĂ al 100 per cento riconosciuta (non vede bene di notte e ha difficoltĂ anche a camminare), sabato sera non è riuscita a trovare un taxi per farsi portare a casa dopo il concerto di Bollani, ha portato i tassisti dorici a confrontarsi e a ragionare sull’accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disabile di notte senza un taxi: “Non lasciamo mai a casa nessuno. Ci dispiace molto per la signora”

