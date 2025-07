Dirigenza Funzioni Centrali Aran | siglato nuovo Contratto aumenti di 558 euro Non firma Cgil in dubbio Uil

È stato firmato all’Aran il nuovo contratto collettivo nazionale per i dirigenti e i professionisti delle amministrazioni centrali dello Stato, valido per il triennio 2022-2024. L’intesa coinvolge circa 6.160 lavoratori del settore e ha visto la sottoscrizione da parte delle sigle sindacali rappresentative, ad eccezione di Cgil e Uil. Quest’ultima ha comunque fatto sapere che formalizzerà la propria posizione nella giornata successiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

