Diramati ieri sera dalla Figc regionale. Nessuna sorpresa dai gironi. Ferraresi tutte nel gruppo B.

Nessuna sorpresa. Come ampiamente previsto, la Spal è stata inserita nel girone B di Eccellenza assieme alle altre tre società della nostra provincia: Comacchiese, Mesola e Sant'Agostino. Il Comitato regionale Emilia Romagna ieri ha ufficializzato la suddivisione dei raggruppamenti, con 18 squadre nel girone A e altrettante nel B. Come al solito, fa fede il criterio geografico: così, i club delle province occidentali della regione – generalmente più ricchi e ambiziosi – finiscono nel girone A, mentre l' Ars et Labor se la vedrà con le bolognesi e le romagnole in un raggruppamento da non sottovalutare (attenzione soprattutto a Castenaso e Mezzolara ) ma nel quale partirà ovviamente favorita.

