Dipendenti pubblici si cambia ancora La Consulta | via il tetto agli stipendi

Il tetto retributivo di 240mila euro per i dipendenti pubblici fissato dal governo Renzi con il decreto legge n. 66 del 2014, è illegittimo. Pertanto il limite massimo per gli stipendi torna a essere parametrato al trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di Cassazione cristallizzato dall’ultimo aggiornamento – disposto dalla presidenza del Consiglio nel 2014, prima della decurtazione renziana – a 311.658,23 euro lordi. È quanto ha previsto ieri la Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2025. Il limite massimo retributivo era stato introdotto nel 2011 per tutti coloro che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, mediante rinvio allo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione, cioè del più elevato magistrato in ruolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dipendenti pubblici, si cambia ancora. La Consulta: via il tetto agli stipendi

In questa notizia si parla di: dipendenti - pubblici - tetto - stipendi

Dipendenti pubblici, in arrivo buste paga più pesanti - NAPOLI (ITALPRESS) – Buone notizie per i lavoratori delle aziende pubbliche: da giugno verrà applicato il taglio del cuneo fiscale.

Aumento in arrivo per i dipendenti pubblici da giugno 2025: più soldi in busta paga - A partire da giugno 2025, i dipendenti pubblici riceveranno un significativo aumento in busta paga grazie agli effetti del taglio del cuneo fiscale.

Corsi di formazione per dipendenti pubblici: richieste pubbliche amministrazioni entro il 23 maggio. Avviso Valore PA - L’Inps ha pubblicato l’avviso relativo al progetto Valore PA 2025, iniziativa che consente alle pubbliche amministrazioni di partecipare a corsi di formazione rivolti al proprio personale.

#stipendi pubblici, salta il tetto a 240mila euro per i dipendenti delle Pa: la decisione della Consulta Vai su X

#Stipendi È illegittimo il tetto retributivo per i dipendenti pubblici a 240mila euro l'anno. Lo ha stabilito la #Consulta. Il parametro viene nuovamente allineato al trattamento spettante al primo presidente della Corte di Cassazione Vai su Facebook

Consulta: incostituzionale il tetto di 240 mila euro per gli stipendi nel settore pubblico; Salta il tetto agli stipendi pubblici a 240 mila euro all'anno. La Consulta: la norma è illegittima e va rifatta; Salta il tetto di 240mila euro per gli stipendi dei dipendenti pubblici: per la Consulta è incostituzionale.

Dipendenti pubblici, si cambia ancora. La Consulta: via il tetto agli stipendi - I giudici costituzionali cancellano il limite dei 240mila euro l’anno stabilito dal governo Renzi nel 2014. Da quotidiano.net

Sentenza. Per la Consulta è illegittimo il tetto agli stipendi dei dipendenti pubblici - Il limite massimo retributivo di 240mila euro era stato introdotto con un decreto legge del 2011. Scrive avvenire.it