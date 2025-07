Dimissioni sindaco di Taranto Bitetti lascia per l’ex Ilva

Si è dimesso con effetto immediato il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. La decisione arriva a seguito delle contestazioni di associazioni ambientaliste e non solo, che vivono il territorio inquinato dall’ex Ilva. La discussione è stata accesa e, secondo il sindaco, alcuni manifestanti avrebbero adottato atteggiamenti “minacciosi”. Da qui la decisione, che arriva però a poche ore da appuntamenti cruciali per il futuro di Taranto e dell’ ex Ilva. La settimana sarĂ infatti scandita dal consiglio comunale e dall’incontro con il governo per discutere e approvare la bozza dell’accordo di programma per la decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dimissioni sindaco di Taranto, Bitetti lascia per l’ex Ilva

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito erano in programma oggi alle 16,30. Ieri a tarda sera tramite social network Mario Cito, figlio dell’ex sindaco di Taranto, ha comunicato il rinvio “per motivi indipendenti dalla nostra volontà .

Morto Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto e deputato: il proto-populista tra condanne, tv e insulti - Un politico, uno che flirtava con i clan, sindaco e deputato, un telepredicatore e precursore. Quante sfaccettature ha avuto la vita di Giancarlo Cito, morto a 79 anni nella sua Taranto ormai lontano dalle luci della televisione, che gli aveva regalato la prima e l’ultima ribalta, e ridotto in un angolo nei salotti politici della città che aveva prima denunciato e poi guidato negli anni in cui aveva amministrava il capoluogo jonico per poi rappresentarlo in Parlamento.

