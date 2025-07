Dilettanti regionali definiti tutti i gironi Eccellenza romagnole con la nuova ‘Spal’

Con un colpo di mano quasi a sorpresa, il Crer ieri sera ha comunicato la composizione dei gironi dei campionati di sua competenza, dall’ Eccellenza alle giovanili regionali. Con una novità dell’ultima ora: il Villamarina non ha presentato domanda di iscrizione alla Seconda Categoria e il suo posto è stato preso dal Carpinello, primo della lista di ripescaggio. In Eccellenza (al via il 31 agosto) le forlivesi, naturalmente, sono state inserite nel girone B – entrambi a 18 squadre – assieme a tutte le romagnole, ma con un pericolosissimo avversario, primo candidato alla promozione, ovvero l’ Ars et Labor Ferrara, la nuova società di proprietà argentina che, di fatto, ha preso il posto della vecchia Spal, mutuandone anche una parte del nome. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

