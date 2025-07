Dilettanti - Pastorelli nuovo responsabile del settore di base La Rondinella rilancia il settore giovanile

Grandi novità per l’attività di base e la scuola calcio alla Rondinella Marzocco. La società biancorossa ha una squadra ambiziosa e di valore in Eccellenza, ma rivolge molta attenzione anche al settore dei più piccoli investendo per il futuro. Il nuovo responsabile del settore di base è Filippo Pastorelli, proveniente dall’Isolotto, con un passato ricco di esperienza e un bagaglio culturale calcistico importante. Inoltre è stato per due anni il responsabile della Federcalcio per l’attività di sviluppo territoriale della Toscana. Insieme a lui ci saranno tutti istruttori qualificati e diplomati Figc; in ogni categoria è prevista una figura laureata in scienze motorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dilettanti - Pastorelli nuovo responsabile del settore di base. La Rondinella rilancia il settore giovanile

In questa notizia si parla di: settore - responsabile - base - pastorelli

Il responsabile del settore cultura Stefano Benetti a Salotto blu: "Ecco le ragioni del successo di "Un' opera al mese"" - Stefano Benetti, manager di origine mantovane, è il responsabile del settore cultura del Comune di Forlì.

Cristian Pazzi torna alla Sambenedettese come responsabile del settore giovanile - La notizia era nell’aria da tempo ed ora ecco l’ufficializzazione. Cristian Pazzi torna alla Samb, questa volta non come calciatore ma con un nuovo incarico: sarà il responsabile del settore giovanile.

Sambenedettese: Cristian Pazzi nuovo responsabile del settore giovanile - Cambia qualcosa, non tutto. A San Benedetto del Tronto si respira aria di programmazione, non di rivoluzione.

Ilenia Pastorelli: «Noi donne dobbiamo sempre giustificarci. Ma ora basta, se non mi fanno il bonifico, non esco. E sono fiera di aver guadagnato più dell'attore protagonista; Novità per la Rondinella Marzocco: annunciato il nuovo Responsabile Tecnico e Attività di Base; Carenza medici di base in Alto Lario Ora nove dottori sono a disposizione.

Dilettanti - Pastorelli nuovo responsabile del settore di base. La Rondinella rilancia il settore giovanile - Grandi novità per l’attività di base e la scuola calcio alla Rondinella Marzocco. Lo riporta sport.quotidiano.net

Amateurs - Pastorelli named new head of the grassroots sector. Rondinella relaunches its youth sector. - Big news for the Rondinella Marzocco grassroots club and soccer school. Segnala sport.quotidiano.net