Bari, 28 luglio 2025 – Digitarca, leader dal 2004 nella creazione di gemelli digitali tridimensionali e nello sviluppo di piattaforme GIS 3D ed app, continua a rivoluzionare il panorama tecnologico con soluzioni innovative per la valorizzazione del patrimonio urbano culturale, architettonico e infrastrutturale. L’azienda annuncia con orgoglio l’avvio di un importante progetto di certificazione ESG (Environmental, Social, Governance) in collaborazione con FDC Consulting, guidata dal Presidente Francesco Di Ciommo, rafforzando il proprio impegno verso la sostenibilità e l’eccellenza operativa. Specializzata nella realizzazione di gemelli digitali ad altissima precisione, Digitarca si distingue per la sua capacità di trasformare le città , i beni culturali, infrastrutture, reti tecnologiche e persino avatar fotorealistici per il cinema in modelli tridimensionali interattivi ed intelligenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Digitarca: Innovazione nei Gemelli Digitali e Certificazione ESG per un Futuro Sostenibile

