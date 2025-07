Dibattito ospedali Fabio Di Gioia | La politica deve unire le comunità non dividerle la sanità umbra riparta dalla provincia di Terni

"La Sanità Umbra riparta dalla provincia di Terni. Non è solo una questione prettamente legata al destino degli ospedali. I temi che si intrecciano sono diversi, ma l’aspetto fondamentale riguarda la centralità dell’area ternana. Centrale rimane il nosocomio ternano, per cittadini, per. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dibattito ospedali, Fabio Di Gioia: La politica deve unire le comunità non dividerle, la sanità umbra riparta dalla provincia di Terni.; Di Gioia: 'l'ospedale di Terni è centrale e punto di riferimento strategico per gran parte degli utenti della provincia'; Ospedali, sanità terreno di scontro politico. La Regione: «Per Terni si parte da zero».