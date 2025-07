Di Pietro | Sala e Ricci hanno errato nell’affidarsi a qualcuno di loro conoscenza

ROMA – “Sono convinto che sia Sala sia Ricci sono sindaci che magari hanno errato nell’affidarsi a qualcuno di loro conoscenza, ma che siano responsabili di fatti di corruzione mi resta molto difficile crederci”. Lo ha affermato l’ex Magistrato e politico Antonio Di Pietro, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3. Sull’opportunità di “dimissioni” per Sala e Ricci, Di Pietro ha ricordato che “personalmente così ho fatto quando da Ministro ricevetti un avviso di garanzia. Ma lo feci all’epoca perché volevo mettere in condizioni il Governo di cui facevo parte di operare con serenità . 🔗 Leggi su Lopinionista.it

