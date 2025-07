Riparte anche l'Inter ed è subito derby. «Inutile nascondersi dietro frasi gratuite: noi vogliamo vincere, non arrivare quarti. Se poi non ci riusciremo, significherĂ che qualcuno è stato piĂą bravo di noi». La caccia è al Napoli campione, ma la stoccata di Marotta è al Milan di Max Allegri, che anche dall'Australia ribadisce invece il minimo dei traguardi: «Vogliamo tornare in Champions League». La nuova Inter, oggi, negli uomini è ancora tanto uguale a quella vecchia, ma lo stesso Marotta lancia il countdown su Lookman. «Ammetto di averne parlato con Luca Percassi. Questa è la settimana decisiva, mi aspetto un dentro o fuori in 2 o 3 giorni». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Derby senza fine