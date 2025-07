Demolito il mercato di viale Umbria | la 90 e la 91 avranno una linea dedicata

Sono iniziate le operazioni di demolizione dell’ex mercato coperto di viale Umbria a Milano, struttura dismessa da anni e spesso oggetto di occupazioni abusive.L’abbattimento rientra nel progetto di completamento dell’anello filoviario dedicato alle linee 90 e 91, uno degli interventi previsti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Demolito il mercato di viale Umbria: la 90 e la 91 avranno una linea dedicata; Milano | Porta Romana/Calvairate – Cantiere preferenziale viale Umbria: fine aprile 2025

