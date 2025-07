delicta reservata terzo mandato a egidio miragoli

PANDINO (Cremona) Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì (Cuneo) nato a Pandino – a Gradella abita il fratello Roberto, titolare col figlio del caseificio Conte Aimo – è stato confermato da Papa Leone XIV per altri tre anni come membro del Collegio per l’esame dei ricorsi in materia Delicta Reservata, istituito presso la Congregazione per la Dottrina della Fede. Per Miragoli (nella foto) è il terzo mandato consecutivo. Il primo, su decreto di Papa Francesco, risale al 2019. Poi la conferma nel 2022. Il Dicastero Delicta Reservata fu istituito nell’anno 1542 da Papa Paolo III con la costituzione apostolica Licet Ab Initio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

