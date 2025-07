Delfino morto sull’arenile. Lingua gonfia e ferite.

Un delfino ieri mattina è stato trovato morto sulla spiaggia di Cesenatico. Si tratta di un maschio adulto che si è spiaggiato sull’arenile all’altezza dello stabilimento balneare 24, il Bagno Aurora, nella zona di Levante. La segnalazione è stata fatta in primissima mattinata da Daniele Chiesa, il concessionario del Bagno Aurora. Attorno alle 7.50 è intervenuta la Guardia Costiera, con i militari dell’Ufficio circondariale marittimo che hanno delimitato la zona, per consentire gli interventi finalizzati ad appurare le cause della morte del mammifero. Sul posto sono intervenuti i veterinari dell’Ausl, l’ UniversitĂ di Bologna e la Fondazione Cetacea di Riccione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

