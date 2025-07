Decreto Sport c' è il sì della Camera | resta la nuova governance per le Atp Finals

Il testo passa con 168 voti favorevoli, 109 contrari e 6 astenuti. Sull'evento di Torino inserito solo un emendamento che ripristina la situazione avuta finora se la Fitp rinuncerĂ ai soldi pubblici. Critiche dell'opposizione per l'assenza della Regione Campania dall'organizzazione dell'America's Cup. Ora tocca al Senato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Decreto Sport, c'è il sì della Camera: resta la nuova governance per le Atp Finals

In questa notizia si parla di: decreto - sport - camera - resta

Stadi, atteso per il 5 giugno il decreto sport con la norma che sblocca l’apertura dei cantieri: ecco cosa prevede - atteso per il 5 giugno il decreto sport con la norma sblocca-stadi: ecco cosa prevede la norma per velocizzare i cantieri in vista di Euro 2032 L’approdo del decreto Sport in Consiglio dei ministri è atteso per il 5 giugno, salvo possibili slittamenti dell’ultima ora.

Decreto sport approvato, slitta la nomina del commissario per gli stadi - Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per l’organizzazione di grandi eventi sportivi e per altri ambiti connessi al mondo dello sport.

Decreto Sport, multe e carcere per chi aggredisce gli arbitri: rivoluzione sui contratti - Il 20 giugno 2025 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri una nuova bozza di decreto-legge intitolata “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.

AMERICA'S CUP NAPOLI, OLIMPIADI MILANO-CORTINA, ATP FINALS TENNIS: IL GOVERNO MELONI DIMOSTRA FAME DI POLTRONE Il Decreto Sport in discussione alla Camera è la palese testimonianza dell'infinita azione famelica di questo Governo ch Vai su Facebook

Decreto Sport, c'è il sì della Camera: resta la nuova governance per le Atp Finals; America’s Cup, la Regione Campania resta fuori dal comitato organizzatore; Sport dilettanti, esenzione Imu più ampia.

Decreto Sport, c'è il sì della Camera: resta la nuova governance per le Atp Finals - Sull'evento di Torino inserito solo un emendamento che ripristina la situazione avuta finora se la Fitp rinuncerà ai soldi pubblici. Da gazzetta.it

America's Cup a Napoli, via libera della Camera per il decreto sport: ora passa in Senato - Il provvedimento prevede, tra l'altro, alcune misure riguardanti grandi eventi sportivi come i Giochi invernali Milano- Scrive ilmattino.it