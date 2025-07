Decreto Scuola e Università diventa legge | assunzione docenti concorso PNRR1 assicurazione per studenti docenti e ATA genitori nel CSPI ed educatori Cosa è previsto

L'approvazione definitiva alla Camera, con 149 voti favorevoli e 91 contrari, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90 in materia di universitĂ , ricerca, istruzione e salute introduce significative novitĂ per il mondo della scuola. Il provvedimento comprende diverse misure che interessano direttamente il personale scolastico e gli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Conferma docenti sostegno, Uil Scuola chiede il ritiro del decreto. D’Aprile: “Molti posti non ci saranno, così non si garantisce la continuità didattica” - L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sta suscitando forti reazioni nel settore scolastico, in particolare per quanto riguarda i posti di sostegno.

Decreto PA 2025 in Gazzetta Ufficiale: le novità principali per scuole, docenti e ATA [Norma] - La legge di conversione del Decreto PA 2025 (la Legge n. 69 del 9 maggio 2025), è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale oggi martedì 13 maggio, per entrare ufficialmente in vigore domani 14 maggio 2025.

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - La legge di conversione del Decreto PA (legge n. 69 del 9 maggio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio, introduce un pacchetto di misure per potenziare l’efficienza della pubblica amministrazione.

