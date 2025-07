Decreto Scuola è legge | ecco tutte le novità

Il nuovo Decreto Scuola è diventato legge, introducendo importanti misure per il sistema scolastico. Le principali novità riguardano l'assunzione dei docenti vincitori di concorso PNRR 1, la copertura assicurativa strutturale per studenti e personale, e il riconoscimento di specifici titoli per gli educatori dell'infanzia. Assunzioni da concorsi PNRR Una delle novità più rilevanti del Decreto

L’approvazione definitiva alla Camera, con 149 voti favorevoli e 91 contrari, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90 in materia di università , ricerca, istruzione e salute introduce significative novità per il mondo della scuola. Il provvedimento comprende divers Vai su Facebook

