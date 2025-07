Dazi Usa-Ue | Made in Italy sospeso le reazioni

L'accordo Usa-Ue su Dazi al 15% non soddisfa le categorie ma nemmeno viene percepito come una totale Caporetto (quanto meno rispetto alle minacce del 30%, patentate qualche settimana fa da Trump): le reazioni sono state diverse e gli umori variano da settore a settore, come quello del vino, dove la preoccupazione chiaramente e giustamente permane.

Dazi al 30% alla Ue. Le reazioni di produttori e politici. Coldiretti: “Un colpo mortale” - Roma, 12 luglio 2025 – Trump ha deciso di imporre dazi del 30% alla Ue dal 1 agosto. E non solo. Lo ha fatto con una lettera nella quale minaccia rialzi “automatici al 60%” in caso di ritorsioni commerciali da parte della Ue.

La decisione di Trump , ha innescato reazioni allarmanti da parte di diversi rappresentanti del mondo produttivo italiano, che hanno giĂ fornito le prime stime dell'impatto dei dazi sul made in Italy Vai su X

