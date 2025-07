Dazi Usa in Campania le aziende rischiano di perdere 280 milioni l’anno

L’intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sull’introduzione di dazi al 15% potrebbe costare caro alle imprese campane. A lanciare l’allarme è Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, secondo cui l’accordo avrà un impatto da 280. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: dazi - campania - aziende - rischiano

Non solo Campania: Usa-Ue, raggiunta l’intesa sui dazi - Tempo di lettura: 5 minuti TRUMP E VON DER LEYEN ANNUNCIANO L’ACCORDO SUI DAZI AL 15% MELONI PLAUDE L’INTESA, ‘SCONGIURATA LA GUERRA COMMERCIALE’ Fumata bianca in Scozia e pace fatta Usa-Ue sui dazi.

Dazi al 15%, Confesercenti Campania: Per le aziende della regione un danno di 280 milioni l’anno - L’accordo tra Ue e Usa sui dazi al 15% può creare problemi non di poco conto alle tante imprese campane che esportano negli States.

SERATA DI TENSIONE TRA MUGNANO , SANT'ANASTASIA E GIUGLIANO Serata di tensione e violenza tra Mugnano, Sant’Anastasia e Giugliano in Campania, dove si sono registrati tre episodi tra tentate rapine e spari. La provincia di Napoli di nuovo teatro Vai su Facebook

Campania, allarme dazi. “Peseranno sulle aziende per 280 milioni di euro”; Dazi, in Campania è allarme mozzarella: costi fino a 60 euro al chilo. La Cgil: rischio occupazione; Dazi, le imprese campane invocano aiuti.

Dazi, dal vino ai farmaci: i rischi per il made in Italy. Il rebus delle esenzioni - Le eccellenze nostrane sperano nelle intese separate o finiranno fuori mercato. Si legge su repubblica.it

Campania, allarme dazi. “Peseranno sulle aziende per 280 milioni di euro” - Una ricetta tra le più amare in Italia, conseguenza di un patto per scongiurare una guerra commerciale ... Riporta napoli.repubblica.it