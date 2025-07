ROMA – “Quello raggiunto dall’Ue con Trump non è un buon accordo come sostiene il governo Meloni. Ha i tratti di una resa alle imposizioni americane, dovuta al fatto che il governo italiano insieme ad altri governi nazionalisti totalmente subalterni a Trump, hanno spinto per una linea morbida e accondiscendente che ha minato l’unitĂ europea e indebolito la posizione negoziale dell’UE”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein secondo la quale “il 15% di dazi senza alcuna reciprocitĂ sulla stragrande maggioranza dei prodotti italiani, unito alla svalutazione del dollaro, porterĂ a danni da stimare attentamente ma secondo le prime stime superiori ai 20 miliardi di export e a oltre centomila posti di lavoro a rischio”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dazi, Schlein: “L’accordo è una resa alle imposizioni Usa, governo subalterno”