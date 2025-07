Dazi Salvini | Ue e commissione sono problema von der Leyen azzeri Patto Stabilità

“Aspettiamo di leggere i dettagli” sull’accordo sui dazi ma “a prescindere dai dazi e da Trump, questa Ue e questa Commissione Europea sono un problema per le imprese italiane ed europee, penso solo al disastro del Green Deal. E quindi in attesa di capire come incideranno i dazi di Trump possiamo, da italiani, pretendere che la Commissione Ue cambi delle regole che stanno mettendo fuori mercato le imprese italiane, questo non dipende nĂ© da Trump, nĂ© da Putin, nĂ© da Zelensky”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine a Roma del cda Stretto Messina Spa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Salvini: "Ue e commissione sono problema, von der Leyen azzeri Patto StabilitĂ "

Urso: “Emirati partner strategico, chiesto a Commissione Ue accordo a dazi zero” - (Adnkronos) – “Noi consideriamo gli Emirati Arabi Uniti e il Golfo Persico come un partner strategico ed è per questo che abbiamo chiesto alla Commissione europea di finalizzare l’accordo con gli Uae nella logica di zero dazi tra il nostro continente e il loro continente, consapevoli che nei prossimi anni dovremo necessariamente incrementare le opportunità […] L'articolo Urso: “Emirati partner strategico, chiesto a Commissione Ue accordo a dazi zero” proviene da Webmagazine24.

La Commissione europea critica l'aumento dei dazi USA sull'acciaio - La Commissione europea esprime "profondo rammarico per l'aumento annunciato dei dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio dal 25% al 50%".

Tajani difende von der Leyen ma sa che i dazi sono un problema. Il piano per le imprese. “La Commissione ha fatto il suo dovere”, dice il ministro degli Esteri che riunisce le realtà imprenditoriali alla Farnesina. Di @RuggieroMontene Vai su X

Il PD sull’accordo in materia di dazi raggiunto tra Trump e la Von der Leyen: “In disastro negoziale!” Domanda del giorno: ma il PD si ricorda che la Commissione europea e la Von der Leyen sono in piedi proprio grazie al sostegno del PD? Vai su Facebook

Dazi, Ue: «L’accordo non è giuridicamente vincolante». Divergenze con Usa su chip e farmaci; ***Dazi: Salvini, von der Leyen azzeri subito il Patto di Stabilita'; La Commissione risponde ai dazi statunitensi ingiustificati sull'acciaio e l'alluminio con contromisure.

L'accordo sui dazi lascia scontenta metà Europa: "Ingiusto e sbilanciato, ci si è piegati a Trump" - Per la presidente Von der Leyen il rischio maggiore si concentrerà nell'Europarlamento, dove il patto con gli Usa dovrà essere ratificato. Riporta msn.com

Dazi, le incongruenze nei testi dell’accordo tra Usa e Ue - I testi dell’accordo politico, non giuridicamente vincolant i, siglato nella giornata del 27 luglio tra l’Unione europea e gli Stati Uniti, presentano diverse divergenze su molti punti. Secondo italiaoggi.it