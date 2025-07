Dazi l’Fmi alza le stime sul Pil globale e dell’Italia ma l’economia resta fragile

Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha alzato le stime di crescita globale. Per il 2025 il Pil globale viene previsto in crescita del 3%, uno 0,2% in piĂą rispetto ad aprile: a pesare sono gli accordi commerciali raggiunti tra Washington e gli altri Paesi prima dell’entrata in vigore dei dazi Usa. Miglioramento anche nelle stime per il 2026, di un solo decimale, al 3,1%. +1% in Eurozona nel 2025, stima alzata dello 0,2%. Nell’aggiornamento di luglio del World Economic Outlook del Fondo Monetario internazionale si legge che nell’Eurozona, la crescita dovrebbe accelerare all’1,0% nel 2025 e all’1,2% nel 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

