"Abbiamo evitato una guerra commerciale i cui confini non erano noti e un ping pong molto pericoloso. Anche le borse, pur senza enorme entusiasmo, approvano". È la prima riflessione avanzata da Paolo De Castro, presidente di Nomisma, sull’accordo relativo ai dazi al 15 per cento conclusa tra l’ Unione Europea e gli Stati Uniti. " Automotive e farmaceutico erano quelli che rischiavano di più e ne escono discretamente – riflette De Castro –: il primo settore con un abbassamento dei dazi e il secondo che rientra nel 15 per cento mentre prima, Trump minacciava, di applicare il 200 per cento". L’altra notizia che il presidente di Nomisma ritiene positiva è quella che tutto rientrerebbe, almeno stando le dichiarazioni anche dei vertici dell’Eurozona, al 15 per cento: "Parlando della nostra regione, l’ Emilia-Romagna, l’importante settore dei formaggi duri, Grana Padano e Parmigiano Reggiano, prima di Trump avevano già un dazio del 15 per cento e dal 2 aprile scorso un altro 10: quindi il 25 per cento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dazi, l’analisi di Nomisma. De Castro: "Poteva andare peggio. Bene per il formaggio e la pasta"