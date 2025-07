Dazi | la nuova ossessione della sinistra che si copre di ridicolo E chiede l’ennesima informativa Perché non sfiducia Ursula?

Dazi, ormai le sinistre italiane non parlano d'altro. La chiusura della trattative Usa-Ue sulle tariffe è diventata un'ossessione. Dal Pd, in crisi nera e travolta dagli scandali urbanistici, ai 5Stelle passando per Avs è un coro petulante di accuse al governo Meloni. La premier ha perso, ha truffato gli italiani, dovrebbe chiedere scusa. Prima doveva lasciare fare all'Europa e a von der Leyen, guai a volare da Trump per facilitare il tavolo, ora, invece, avrebbe dovuto trattare per l'Italia e imporsi. Opposizioni allo sbando. Dopo il racconto schizofrenico arriva la solita e poco originale richiesta di chiarimenti in Parlamento.

