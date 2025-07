Dazi il prezzo della resa | così la linea tenuta dall’Italia ha aiutato Trump a vincere la guerra commerciale

La narrazione del governo italiano – “accordo sostenibile”, “guerra commerciale evitata”, “successo per l’Italia” – non regge alla prova dei dati. Il compromesso raggiunto il 27 luglio tra Unione Europea e Stati Uniti, accolto con favore da Giorgia Meloni e Antonio Tajani, stabilisce dazi uniformi al 15% su gran parte delle esportazioni europee verso gli Usa e impegna l’Europa ad acquistare 750 miliardi di dollari di energia e armi statunitensi e 600 miliardi in investimenti transatlantici. Nessuna garanzia di reciprocitĂ , nessuna clausola protettiva per le filiere vulnerabili, nessuna esclusione per i settori chiave del Made in Italy. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dazi, il prezzo della resa: così la linea tenuta dall’Italia ha aiutato Trump a vincere la guerra commerciale

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia. - Il presidente americano annuncia un aumento significativo delle tariffe doganali sui prodotti europei, colpendo duramente il sistema produttivo italiano.

Dazi, CinecittĂ : "Usa-Italia cooperino" - 21.45 "Guardiamo con la massima attenzione ai movimenti di un mercato importante come quello Usa.Sappiamo quanto le produzioni americane beneficino dei nostri incentivi fiscali e ancor piĂą dell'ecosistema di bellezze,clima,location,cultura,stile,per cui da sempre hanno scelto l'Italia cercando la qualitĂ ".

Dazi, Urso smentisce effetti negativi sull'export Italia verso Usa - Roma, 14 mag. (askanews) -"In questo contesto ancora in movimento, dobbiamo prendere atto che l'annuncio dei dazi al momento non ha avuto effetti negativi sull'export italiano negli Stati Uniti, che anzi è significativamente aumentato nei primi tre mesi dell'anno".

Escalation nella guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa: i nuovi dazi promessi da Donald Trump preoccupano Bruxelles e rischiano di travolgere l’export italiano, soprattutto nel Mezzogiorno. Ecco le possibili conseguenze della mossa degli USA. Vai su Facebook

Dazi Usa al 15% su auto, farmaci e chip. Casa Bianca: Ue non tasserà reti digitali e investirà 600 miliardi; Intesa Usa-Ue: dazi al 15%, esenti i “prodotti strategici”. Meloni: “C'è ancora da battersi” - L'impatto dei dazi sulle imprese è di 22,6 miliardi dice Emanuele Orsini al Tg1; Dazi, Cgil: Ue e Italia stanno perdendo la guerra commerciale.

