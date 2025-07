Dazi gli Usa 3° partner commerciale per le esportazioni bergamasche nel 2024

Il tema dei dazi interessa da vicino l’economia bergamasca. Basti pensare che il totale delle esportazioni bergamasche di beni manifatturieri verso gli Usa nel 2024 è stato pari a 1.885.326.585 euro, in discesa rispetto ai 2.000.069.765 euro del 2023 (-5,7%). Gli Stati Uniti rappresentano nel 2024 il terzo partner commerciale per le esportazioni bergamasche (1,9 mld euro nel 2024, su un totale di 20,6 mld euro, pari al 9,2% e inferiore al 10,4% nazionale), mentre non rappresentano un partner strategico per le importazioni (260 mln euro su un totale di 13,7 mld euro). Il mercato statunitense ha rappresentato un driver significativo per la crescita delle esportazioni bergamasche negli ultimi 15 anni: dal 2010 al 2024, l’export manifatturiero della provincia è infatti aumentato del 75% e del 274% verso gli Stati Uniti, con un tasso medio annuo del 9,9%, piĂą che doppio rispetto alla media (4,1%). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Dazi, gli Usa 3° partner commerciale per le esportazioni bergamasche nel 2024

L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio - Si va verso una revisione e aggiornamento del modello operativo sui mercati esteri ... msn.com scrive

Posta in arrivo per i partner commerciali degli Usa: da Trump uove ... - Tanto più che Trump era tornato a minacciare le aziende europee brandendo l’arma dei dazi al 17% per l’export agroalimentare, ... Come scrive ilfattoquotidiano.it