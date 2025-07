Dazi Emilia-Romagna la più penalizzata | Esportazioni intorno ai 10 miliardi di euro

“L’Emilia-Romagna è la regione che esporta di più negli USA: se venissero confermate le anticipazioni sui contenuti dell’accordo, sarebbe necessario mettere in campo misure compensative per i comparti colpiti. Siamo preoccupati per tutte le nostre Dop e Igp e per il vino: auspico fortemente che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: emilia - romagna - dazi - penalizzata

A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati - Dove vivere in Regione senza spendere una follia. C’è un’indagine che evidenzia come si prediliga cercare casa in provincia: l'elenco delle città più gettonate

Fondazione per le vittime di reato, l’Emilia-Romagna ha aiutato 1.200 persone in 20 anni - Bologna, 6 maggio 2025 - La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato compie vent’anni. Vent’anni in cui, appunto, ha aiutato - materialmente, ma non solo - 1.

F1 IMOLA: MAGIA PURA a 300 Km/h! ??? | GP Emilia Romagna 2025 LIVE su Sky Sport - La magia della Formula 1 torna a IMOLA, dove le macchine non corrono... VOLANO!?? Il leggendario circuito del Santerno è pronto a ospitare i più grandi campioni del motorsport, con la nostra fantastica coppia Ferrari in cerca dell'incantesimo perfetto! Non c'è posto più magico dove le emozioni sono sempre alle stelle!?? DOMENICA 18 MAGGIO - ORE 15:00? IN DIRETTA su Sky Sport Formula 1 Preparatevi a vivere un weekend ad altissima velocità nel tempio italiano della Formula 1, dove ogni curva è una sfida, ogni rettilineo una battaglia e ogni sorpasso un capolavoro di tecnica!?? Ferrari, Red Bull, Mercedes e tutte le scuderie più affamate sono pronte a darsi battaglia in uno dei tracciati più tecnici e affascinanti del calendario.

Il presidente della Regione: "Penalizzata soprattutto l'Emilia Romagna. Le reazioni di Von der Leyen e Meloni sono state totalmente insufficienti". Vai su Facebook

Dazi di lusso, colpita la gioielleria: “Sarà una pesante penalizzazione”; Dazi, De Pascale: Da Trump l'ennesimo annuncio che colpirà l'export; Dazi Usa al 30% sull’import Ue, ecco come pesano su Italia, Spagna, Grecia e Irlanda.

Dazi, 900 imprese in Emilia-Romagna ora sono a rischio. “Con il 15% minori entrate per 1,6 miliardi” - Bonfiglioli, presidente di Confindustria Emilia: “L’impatto sarà pesante, tra effetti diretti e indiretti”. Segnala bologna.repubblica.it

DAZI AL 15%, A RISCHIO 900 IMPRESE IN REGIONE, IL VINO E’ IL SETTORE PIU’ COLPITO - Nel video l’intervista a: – Giuseppe Molinari, Presidente Camera di Commercio di Modena – Prof. Si legge su tvqui.it