Dazi e dollaro debole Il conto supera i 500 milioni per farmaci vino e moda | Ora il governo ci aiuti

Dazi e dollaro debole Il conto supera i 500 milioni per farmaci vino e moda

L'introduzione dei dazi statunitensi al 15% (tariffa che dovrebbe assorbire anche la precedente di poco inferiore al 5%) sui prodotti europei rischia di colpire duramente l' economia fiorentina, con un impatto che potrebbe superare il mezzo miliardo di euro. È la stima che si può ricavare elaborando dati di Confindustria e Camera di commercio, che conferma la forte esposizione del territorio sul mercato americano. In particolare la Camera di commercio aveva previsto un impatto fino ad un miliardo con tariffe al 30% e 800 milioni in caso del 20%. La cifra potenziale è inferiore, ma comunque molto rilevante.

I dazi statunitensi costeranno a Sony 700 milioni di dollari - Sony ha ridotto le sue previsioni per l'attuale anno fiscale, per via dell'impatto dei dazi imposti dall'amministrazione statunitense.

Arezzo-Usa, affari da 200 milioni. Gioielli, moda ed elettronica: tre settori con l’incubo dei dazi - Arezzo, 11 luglio 2025 – Tra guerre e dazi il sistema aretino affronta con diverse ansie e qualche speranza la turbolenza globale: il balzo dei metalli preziosi ha come contrappasso la stagnazione della gioielleria.

Dazi Usa, un salasso da 8 milioni. A rischio l’export agro-alimentare, si salva il comparto florovivaistico - Pistoia, 16 luglio 2025 – Con l’annuncio, oramai definitivo, fatto dal presidente americano Donald Trump di imporre dazi al 30% per tutti i prodotti che verranno esportati dall’Europa verso gli Stati Uniti dal 1° agosto, torna a farsi sentire la preoccupazione da parte dell’economia, anche pistoiese, sulle conseguenze che tutto ciò potrà provocare.

