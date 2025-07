Dazi del 15% sul cibo Made in Italy settore verso la crisi?

Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un accordo commerciale quadro che prevede l’imposizione di un dazio del?15% su gran parte delle merci europee importate negli Usa, comprese quelle italiane. Quello che è emerso, inoltre, è che molti prodotti agricoli Made in Italy saranno soggetti a questi dazi, sebbene l’elenco preciso delle merci coinvolte non sia stato ancora divulgato. Se da un lato ciò ha scongiurato una minaccia di dazi fino al 30% o 50% previsti dal presidente Trump, dall’altro rappresenta un netto aumento rispetto alle percentuali pre?Trump di circa l’1% o 2% sui prodotti Ue. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dazi del 15% sul cibo Made in Italy, settore verso la crisi?

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia. - Il presidente americano annuncia un aumento significativo delle tariffe doganali sui prodotti europei, colpendo duramente il sistema produttivo italiano.

Come reagire ai dazi USA e salvaguardare il Made in Italy: l’intervista al CEO di BIportal - Le nuove sfide dell’export: intervista a Claudio Pasqua, CEO di Biportal. In un momento in cui l’economia globale è segnata da tensioni commerciali e incertezze politiche, le piccole e medie imprese italiane si trovano ad affrontare nuove sfide sui mercati internazionali.

Dazi, Coldiretti lancia l’allarme: “Il falso made in Italy prospererà ” - Roma, 16 luglio 20205 – Quanto pesano i dazi annunciati per il settore agricolo italiano? “Tanto, troppo.

