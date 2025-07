Dazi de Pascale valuta negativamente l’accordo dell’Ue

«Dopo mesi di negoziati si è arrivati a un accordo asimmetrico e penalizzante che rischia di mettere in forte difficoltĂ la nostra economia. Siamo una delle regioni italiane che esportano di piĂą e con il piĂą alto export pro capite verso gli Usa». Così il presidente della Regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - pascale - valuta

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Francesca Pascale: Sveglia, Forza Italia; Sangiuliano-Boccia, piovono meme d'autore; Pentito per finta, boss sul serio: la storia di Pasquale Zagari.

Dazi, De Pascale: 'Dopo mesi di negoziati un accordo asimmetrico e penalizzante' - Romagna si apre uno scenario complesso che può avere ricadute su migliaia di imprese, difenderemo la nostra manifattura ... lapressa.it scrive

I dazi di Trump sull'export Emilia-Romagna: oltre 6 mila imprese coinvolte. Ecco i settori colpiti - «Dopo mesi di negoziati si è arrivati a un accordo asimmetrico e penalizzante che rischia di mettere in forte difficoltà la nostra economia. Lo riporta informazione.it