Dazi Barelli FI | L' accordo apra una fase di ripensamento di alcune norme in Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 "Antonio Tajani ha sempre sostenuto che fra Stati Uniti e Europa devono essere cancellati i dazi, per l'interesse comune. Bisogna essere in due per trovare la soluzione. Dobbiamo proseguire a lavorare visto i nostri rapporti sicuramente privilegiati con gli Stati Uniti. L'accordo sui dazi apre sicuramente una fase, che noi sosteniamo all'interno del Partito Popolare Europeo, di ripensamento di alcune norme e di alcune relazioni economiche che devono tener conto di questa novitĂ " così il deputato Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Open.online

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

