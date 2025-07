Dazi alleanza e strategia | perché l’Europa resta il partner chiave per gli Stati Uniti

La trattativa tra Ue e Usa non sembra essere mai stata davvero orientata verso una guerra commerciale: per Trump, rappresenta piuttosto un primo passo verso il riequilibrio auspicato sin dall’inizio. I costi interni di una guerra commerciale sarebbero stati troppo elevati, e gli strumenti legali da lui utilizzati sono ancora sub judice. L’Europa resta, a tutti gli effetti, il partner piĂą solido e complementare degli Stati Uniti sotto il profilo economico, sociale e culturale. Il presidente Trump, consapevole di questa interdipendenza, non ha mai avuto interesse a incrinare una relazione così strategica: piuttosto, ha voluto ridefinirne gli equilibri in senso piĂą conveniente per la sua nazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

