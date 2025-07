Dazi Agricoltura i coltivatori torinesi hanno bisogno di compensazioni

L’agricoltura torinese si trova in un momento cruciale: mentre inizia la stagione dei raccolti, con vino, frutta, nocciole, formaggi DOP e carne di Razza piemontese pronti per l’export, l’incertezza legata ai dazi statunitensi sul comparto agroalimentare minaccia di compromettere seriamente le esportazioni. «Non sappiamo ancora quali prodotti agricoli beneficeranno dei “dazi zero” ma giĂ l’accordo . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Dazi Agricoltura, i coltivatori torinesi hanno bisogno di compensazioni

In questa notizia si parla di: dazi - agricoltura - coltivatori - torinesi

Dazi, Tiso(Confeuro): “Ok intesa USA-Cina. Ue segua via dialogo a tutela agricoltura” - Sospensione parziale dei dazi tra USA e Cina: Confeuro plaude all’intesa e sollecita l’UE a tutelare l’agricoltura europea.

Dazi, Tiso (Confeuro): “Ok intesa Usa-Cna. Ue segua via dialogo a tutela agricoltura” - “Accogliamo con favore l’intesa raggiunta tra Stati Uniti e Cina al summit di Ginevra sulla sospensione parziale dei dazi: un primo passo importante che dimostra come, anche in materia di commercio globale, la via del dialogo e della diplomazia sia la più utile ed efficace”, sottolinea Andrea.

Dal clima ai dazi, sfide nei campi: "L’agricoltura vive una tempesta. Avanti con coraggio e speranza" - Si è tenuta, nei giorni scorsi, al ridotto del Teatro Comunale l’assemblea annuale di Coldiretti, convocata per l’approvazione del conto consuntivo 2024 e del preventivo 2025.

Dazi Usa / 2: Agricoltura, i coltivatori torinesi hanno bisogno di compensazioni; Gino Paoli, Mussolini e le pagine nere della Resistenza; Domenica 13 aprile a Caselette la fiera agricola di San Giorgio.

Dazi USA, allarme Coldiretti Torino: “A rischio vino, frutta e formaggi DOP” - L’incertezza sui dazi USA mette a rischio 300 milioni di export agroalimentare torinese. Segnala quotidianopiemontese.it

I dazi USA strozzano il vino torinese: Freisa, Carema ed Erbaluce a rischio - Mentre Washington impone dazi fino al 15%, Coldiretti lancia l’allarme: a rischio i DOCG torinesi, dall’Erbaluce al Carema. giornalelavoce.it scrive