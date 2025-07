Dazi | accordo in bilico Bruxelles pubblica un testo diverso da quello americano Intesa non vincolante Su web tax decidiamo noi

Dazi: la partita fra Usa e UE non è chiusa. Il problema? Vengono fuori due testi diversi: uno pubblicato dagli americani e l'altro dagli europei. Fino al primo agosto, teoricamente, tutto può succedere, anche, come detto, i testi diffusi da Washington e Bruxelles presentano alcune, significative divergenze. E c'è un'appendice, sottolineata non certo a caso da Palazzo Berlaymont: l'accordo siglato domenica "Non è giuridicamente vincolante. L'Ue e gli Usa negozieranno ulteriormente, in linea con le rispettive procedure interne, per attuare pienamente l'accordo politico" L'articolo Dazi: accordo in bilico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

