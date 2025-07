Dazi 11 Paesi Ue scrivono a Ursula von der Leyen | Subito scudo commerciale sull’acciaio

La protesta verbale è diventata un atto formale a tutti gli effetti. Dopo le pesanti critiche dei big dell’Europa nei confronti di Ursula von der Leyen, rea di aver raggiunto con Donald Trump un accordo sui dazi molto sfavorevole per l’ Unione, oggi è il giorno delle contromosse ufficiali degli Stati. Undici Paesi Ue, infatti, hanno scritto un documento-appello per chiedere una protezione efficace per l’industria dell’acciaio: uno scudo, insomma. E nel minor tempo possibile. Il testo – “Chiediamo alla Commissione europea di presentare al piĂą presto una proposta per un nuovo quadro di protezione commerciale contro gli effetti dannosi della sovraccapacitĂ siderurgica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dazi, 11 Paesi Ue scrivono a Ursula von der Leyen: “Subito scudo commerciale sull’acciaio”

