Data center | la corsa al digitale tra investimenti miliardari ambiente e regole da riscrivere

La Lombardia, e il milanese in particolare, sta vivendo un’accelerazione nell’insediamento di data center. Sebbene risulti complesso fornire cifre esatte, nella regione si stima che siano più di sessanta le strutture già operative o in fase di autorizzazione. Gli ultimi investimneti in ordine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il boom dei Data center: l’hinterland di Milano nuova terra promessa dell’economia digitale - Milano, 22 lugliio 2025 – Cervelloni informatici alla conquista del territorio. Il mercato dei Data center i n Italia ha fatto registrare una crescita significativa nel 2024, evidenziando quanto queste infrastrutture siano ormai strategiche nel panorama digitale nazionale.

Microsoft taglia oltre 6mila posti nel mondo. Pesano gli investimenti nei data center per l’AI - Microsoft taglia oltre 6.000 posti di lavoro, circa il 3% dei suoi 228.000 dipendenti globali di cui 126mila negli Usa.

I data center per l’intelligenza artificiale consumano molta acqua: davanti ai Brainrot, dobbiamo riflettere - di Matteo Pagliuso Oggi una coscienza ecologica deve riflettere sui progressi dell’ intelligenza artificiale: come interpretare certe tendenze che emergono? In questi ultimi mesi sono emersi sui sociali video chiamati Brainrot, in cui sono messi in scena personaggi come Bombardino Crocodilo, Trallallero Trallallà (i due più conosciuti) e altri di ogni tipo, generati dall’Ai.

Blog | Data center in Italia: sfida strategica per la sovranità digitale - La crescente domanda di capacità di calcolo implica una crescita di data center: lo sviluppo di queste strutture è prioritario per le nazioni che hanno necessità di servizi digitali sempre più veloci. Segnala informazione.it

Data center in Italia: sfida strategica per la sovranità digitale - L'Italia punta a diventare hub mediterraneo dei data center con 600 MW installati, ma servono investimenti energetici e normative chiare ... Lo riporta econopoly.ilsole24ore.com