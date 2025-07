Darwin Cook a Pesaro per i 140 anni del Carlino

Pesaro, 30 luglio 2025 – Domani sera, in occasione dei 140 anni del Resto del Carlino, la cittĂ di Pesaro riabbraccia una delle sue icone cestistiche piĂą amate: Darwin Cook. Protagonista indimenticato della stagione 1987-88, l’americano arrivò in Europa proprio con la maglia della Scavolini, formando con Darren Daye una delle coppie piĂą spettacolari mai viste nel campionato italiano. Allenato da Valerio Bianchini, il “vate”, Cook conquistò subito il cuore dei tifosi pesaresi con il suo talento e il suo carisma, diventando il simbolo di un’epoca d’oro per la pallacanestro cittadina. Tornò infatti nella stagione 89-90 per fare il bis tricolore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Darwin Cook a Pesaro per i 140 anni del Carlino

