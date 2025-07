Darwin Cook a Pesaro per i 140 anni del Carlino Il video dell' arrivo

L'americano arrivò in Europa con la maglia della Scavolini e conquistò il cuore dei tifosi diventando il simbolo di un’epoca d’oro per la pallacanestro cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Darwin Cook a Pesaro per i 140 anni del Carlino. Il video dell'arrivo

In questa notizia si parla di: darwin - cook - pesaro - anni

Alla Palla la festa del Carlino. Interviste, musica, sorprese e grandi ospiti per i 140 anni. Ci sarà anche Darwin Cook - Preparatevi perché mercoledì 30 luglio vi vogliamo con noi. Segnatelo in agenda: saremo tutti insieme alla Palla, a partire dalle ore 21, per festeggiare i 140 anni del Carlino, il giornale di tutti noi.

Darwin Cook in collegamento dagli Usa: "Non vedo l'ora di essere a Pesaro per la festa del Carlino" - Il play americano, ex gloria dello storico scudetto della Scavolini del 1988, che si è collegato in video chiamata durante la conferenza stampa in Confartigianato, sarà l’ospite d’onore della festa per i 140 del Resto del Carlino che verrà celebrata in Piazzale della Libertà mercoledì 30 luglio alle 21

Il Resto del Carlino compie 140 anni e festeggia regalando un evento a Pesaro, grazie alla collaborazione con Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e... Vai su Facebook

Darwin Cook a Pesaro per i 140 anni del Carlino. Il video dell'arrivo; A Pesaro torna il mito: serata speciale con Darwin Cook per il 140 de “Il Resto del Carlino” insieme a Confartigianato – VIDEO; Un mercoledì sera da non perdere: a Pesaro torna Cook. Regalo del Carlino alla città .

Cook a Pesaro, torna la leggenda: “Siete la mia famiglia” - Appuntamento mercoledì in piazzale della Libertà con tanti altri personaggi. Scrive msn.com

Pesaro pronta alla festa. Da Cook ad Alaimo. Sfilata di grandi ospiti sul palco del Carlino - Dagli epici scudetti della Scavolini basket a musica e cultura, serata speciale mercoledì 30 luglio con i protagonisti del territorio. Segnala msn.com