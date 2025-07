Danni per 8-10 miliardi e Pil giù | i dazi Usa affossano l’Italia

Per la Casa Bianca l’accordo sui dazi con l’Ue è “storico” e “colossale”. E in effetti la resa dell’Ue non può che avere il sapore della vittoria per Donald Trump. Ma non di certo per Bruxelles e Roma. Eppure, nonostante un cedimento su tutti i fronti da parte dell’Ue, c’è chi ritiene positivo l’accordo trovato tra il presidente Usa e Ursula von der Leyen. In primis la Germania e l’Italia, proprio i Paesi piĂą colpiti dai dazi. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, però ha ben poco da festeggiare, considerando gli effetti dei dazi al 15% imposti dagli Usa. Dazi al 15%, le stime per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Danni per 8-10 miliardi e Pil giĂą: i dazi Usa affossano l’Italia

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia. - Il presidente americano annuncia un aumento significativo delle tariffe doganali sui prodotti europei, colpendo duramente il sistema produttivo italiano.

Dazi, CinecittĂ : "Usa-Italia cooperino" - 21.45 "Guardiamo con la massima attenzione ai movimenti di un mercato importante come quello Usa.Sappiamo quanto le produzioni americane beneficino dei nostri incentivi fiscali e ancor piĂą dell'ecosistema di bellezze,clima,location,cultura,stile,per cui da sempre hanno scelto l'Italia cercando la qualitĂ ".

Dazi, Urso smentisce effetti negativi sull'export Italia verso Usa - Roma, 14 mag. (askanews) -"In questo contesto ancora in movimento, dobbiamo prendere atto che l'annuncio dei dazi al momento non ha avuto effetti negativi sull'export italiano negli Stati Uniti, che anzi è significativamente aumentato nei primi tre mesi dell'anno".

I dazi fanno tremare Stellantis che segnala i primi danni causati dalla decisione di Trump (CNMNG News ) https://cnmng.ca/corriere-canadese-dazi-stellantis-segnala-una-perdita-di-37-miliardi-di-dollari/language/italian/polichenim/41399/… #Stellantis #da

Dazi al 15%: 23 miliardi di export in fumo e decine di migliaia di posti di lavoro a rischio. Ma non era Trump l'amico degli italiani, secondo Meloni? Ne ho parlato stasera al @tg2rai.

Effetto dazi sull’Italia, made in Italy sotto shock: «A rischio 200mila posti»; Con i dazi Usa al 15% il sistema Italia perde fino a 23 miliardi; Dazi Usa al 30%, stangata di Trump all'Italia come una finanziaria: l'analisi.

Dazi, il prezzo della resa: così la linea tenuta dall’Italia ha aiutato Trump a vincere la guerra commerciale - Sui dazi il governo ha legittimato l’accordo sebbene a noi svantaggioso: settori sacrificati, opposizioni all’attacco, export a rischio ... Secondo lanotiziagiornale.it

Danni per 8-10 miliardi e Pil giù: i dazi Usa affossano l’Italia - Il governo ritiene positivo l'accordo sui dazi, ma intanto all'Italia costerà 8- Da lanotiziagiornale.it